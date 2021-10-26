كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 .. مطلوب اسم الأم

تعتبر خطوة التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 هي الشرط الوحيد الذي تشترطه بوابة مصر الرقمية أولا من أجل الحصول على 11 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية أو المديريات في المحافظات والتزاحم في الطوابير مثلما كان يحدث في الماضي.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 شرطا للاستفادة من خدمات الحكومة

نحدد لك في السطور التالية، مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها خطوة تلو الأخرى، حتى تنجح خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021، ومن ثم الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة عليها إلكترونيا للمواطنين.

وتتعدد خدمات الحكومة المقدمة على بوابة مصر الرقمية، وتصل 11 خدمة مختلفة وهي: «الأحوال المدنية، التموين، التوثيق، مركباتي، الشهر العقاري، رخصي، السجل التجاري، المحاكم، الضرائب العقارية، خدمات القضايا، وأخيرا التأمين الاجتماعي».

كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 للاستفادة من خدمات الحكومة؟

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب للتسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 من هنا.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الايميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبعد إتمام هذه الخطوات يتم إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.

هل البيانات الشخصية عند التسجيل على بوابة مصر الرقمية 2021 مؤمنة؟

وتطمئن بوابة مصر الرقمية، المواطنين في نص رسالة نصية يتم بثها بشكل ثابت على الرابط الرسمي للبوابة بأن جميع بيانات المواطنين التي يقوم بإدخالها من أجل إتمام خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 هي بيانات مُؤمَّنة، مؤكدة أنه يتم استخدام أحدث تقنيات الحماية للتأكد من أن البيانات والمعلومات الشخصية مُؤمَّنة بالكامل وغير مطلع عليها، فضلا عن تأكيدها أن بيانات بطاقة الائتمان سرية مُؤمّنة أيضا.