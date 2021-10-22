انتهاء تصوير برومو حفل افتتاح طريق «الكباش» بالأقصر

أنهت الشركة المنظمة لحفل طريق الكباش الفرعوني، اليوم، أعمال تصوير برومو عن البالون الطائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، ليتم عرضه في حفل افتتاح طريق الكباش الأثري والمُقرر في 4 نوفمبر المقبل، وسط حضور العديد من الشخصيات العامة والقيادات المحلية والدولية، ليبدأ فيما بعد استقبال الزوار من مختلف الدول الأجنبية.

16 شركة بالون شاركت في البرومو

وأوضح، مصدر بإتحاد شركات البالون، تفاصيل تصوير البرومو قائلًا: « شارك في تصوير البرومو ما يقرب من 22 بالون طائر يتبع 16 شركة بالون بمحافظة الأقصر، حيث شاركت كل شركة بعدد بالون واحد»، لافتًا إلى تصوير عدد من المشاهد من منطقة هبوط البالون باستخدام معدات التصوير المعتادة، كما تصوير بعض المشاهد من الأعلى باستخدام «طائرة درون»، لتصوير تحليق البالون في السماء.

التصوير بطائرة دون طيار

وتابع، المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصوير البرومو لمدة ساعة على مدار يومين متتالين بدأ منذ أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، وبدأ التصوير في الرابعة فجرا تقريبًا وينتهي في الخامسة، ومن ثم بدأت رحلات البالون الطيران في التحليق المعتاد أعلى منطقة بالبر الغربي.

وفي نوفمبر المقبل تقيم محافظة الأقصر أكبر حفل افتتاح لطريق الكباش الفرعوني بحضور عدد كبير من القيادات المحلية والدولية داخل طريق الكباش، حيث يتم تقديم عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة وغيرها و التي ستُقام لأول مرة في الحفل الكبير.

من جهة أخرى، حلقت في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 19 رحلة بالون طائر وسط تأمينات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر.

ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلات طيران شارتر يأتي مباشرة من دول أسبانيا وفرنسا ورومانيا إلى مطار الأقصر الدولي لزيارة المحافظة السياحية.