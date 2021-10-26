استبعاد مسؤولين بـ«الزراعة» في سوهاج لتقصيرهم في مواجهة تعديات الأراضي

أنهى مدير مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، تكليف رئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بالمراغة، وتكليف مسؤول حماية الأراضي بناحية بناويط، من الإشراف على حماية الأراضي بالناحية التابعة بالإدارة الزراعية بمراغة، لتقاعسهم عن أداء المهام الوظيفية المكلفين بها بمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

شكوى عبر واتساب

وكان وزير الزراعة تلقى شكوى من بعض المواطنين عبر واتساب على هاتفه الخاص، وعلى إثرها وجّه مدير مديرية الزراعة في سوهاج باتخاذ القرارات السالفة واستبعاد المسؤولين المقصرين وإزالة التعديات فورا بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي.

وفي سياق متصل، يتابع القصير على مدار الساعة جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالات الفورية لأي محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد بناء وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وتحرير محاضر المخالفة بالرقم القومي، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.