التعليم:1 نوفمبر آخر موعد لاعتماد الإحصاء الاستقراري للعام الدراسي2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 1 نوفمبر آخر موعد للانتهاء من اعتماد الإحصاء الاستقراري للعام الدراسي (2022-2021)، فصول وتلاميذ وهيئات التدريس لجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية، ويحظر على مسؤولي أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية اعتماد الإحصاء الاستقراري لأي مدرسة دون استلام استمارات الإحصاء الاستقراري الورقية من المدارس، مستوفاة كل التوقيعات.

«التعليم» تطالب مدير المرحلة التعليمية بسرعة اعتماد ميزانية المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، على ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدرسة (أعداد الفصول، أعداد الطلاب على مستوى كل صف دراسي)، والانتهاء من تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل مدرسة بالإدارة التعليمية، حيث سيتم تعديل إجراءات الدخول على الاستمارات الإلكترونية لبيانات المدرسة والتلاميذ، بحيث يكون باستخدام البريد الإلكتروني الموحد لمسؤولي وحدات المعلومات بالمدرسة، والقيام بأعمال المراجعة والمتابعة للمدارس للانتهاء من كل المهام المكلفين بها والمشار إليها بعاليه.

«التعليم» تشدد على توفير الدعم الفني والتكنولوجي للمدارس

ووجَّهت وزارة التربية والتعليم، مسؤولي وحدة المعلومات بالمدارس وأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية، على توفير كل أنواع الدعم الفني والتكنولوجي ووحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديرية، لإنجاز كل المهام المكلفين بها، والتكرم بإثابة وتحفيز المتميزين ومجازاة المقصرين.

تسجيل موقف كل طالب من سداد المصروفات

كما وجهت الوزارة في تعليماتها لمديري المديريات التعليمية، بتسجيل موقف كل طالب من سداد المصروفات الدراسية، وبدء إجراءات الانتهاء من الإحصاء الاستقراري «فصول وتلاميذ - هيئات تدريس» للعام الدراسي الجديد 2021-2022، لتنفيذ التعليمات الخاصة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2012، والخاص بالمهام المكلف بها وحدات المعلومات في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية على قواعد البيانات المركزية، واستكمالا للإجراءات الخاصة بعملية التحول الرقمي.