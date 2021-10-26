ضبط 4 آلاف قرص كبتاجون في مطار القاهرة قبل تهريبها داخل البلاد

ضبطت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، راكبا فلسطيني الجنسية بتهمة إخفاء 4 آلاف قرص مخدر داخل جيب سحري بحقائبه فور وصوله من تركيا، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مالية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

جيب سحري داخل حقائب راكب فلسطيني

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من اسطنبول، استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه بجهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك، لاحظ وجود أقراص داخل جيب سحري في الحقائب، فكلف الدكتور صابر عبدالحميد، نائب المدير والمشرف على صالة الوصول، وحازم علي، المشرف على القسم، وعماد صلاح، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وجرى اكتشاف جيب سحري داخل الحقائب، به نحو 4 الآف قرص من مخدر «كبتاجون» مغطى بالكربون.

الشحات: تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي

ووجّه عبدالعال نعمان، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته للنيابة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.