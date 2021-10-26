«التعليم» تتوعد المقصرين وتوجه بتوفير الدعم التكنولوجي للمدارس

طالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة توفير الدعم الفني والتكنولوجي لوحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية، لإنهاء كافة التعليمات الخاصة بتسجيل بيانات الطلاب والمعلمين للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وشددت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بضرورة محاسبة المقصرين في إنهاء الأعمال الخاصة بالتسجيل، وإثابة المتميزين، موضحة أنه يجب على جميع المدارس الانتهاء من أعمال المراجعة الخاصة ببيانات الطلاب والمعلمين على مستوى كل إدارة تعليمية.

تفعيل إجراءات الدخول على الاستمارات الإلكترونية بالبريد الموحد

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجرى تفعيل إجراءات الدخول على الاستمارات الإلكترونية لبيانات المدارس والتلاميذ بحيث تكون باستخدام البريد الإلكتروني الموحد لمسؤولي وحدات المعلومات، مشددة على ضرورة اتباع كافة التعليمات الخاصة بأعمال التسجيل بدقة والانتهاء بأقصى سرعة.

وفي سياق متصل، شددت مديريات التربية والتعليم على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تكليف فريق التطوير التكنولوجي بإنهاء هذه التعليمات ومتابعة أعمال التسجيل بدقة وتوفير كافة المعلومات لوحدات التطوير التكنولوجي في المدارس.

تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب المدرسية

وأكدت مصادر في المديريات، أن هناك تنسيقا كاملا مع فريق التطوير التكنولوجي في المدارس والإدارات التعليمية لمتابعة أعمال التسجيل لكافة البيانات إلكترونياً، لافتة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن كل مدرسة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى حالياً تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، في إطار حرصها على انتظام العملية التعليمية، مشددة على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شدد على جميع المدارس بضرورة مواجهة سد العجز في المعلمين بفتح باب التطوع للمعلمين الحاصلين على المؤهلات العليا والخدمة العامة.