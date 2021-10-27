المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين ذكية جديدة من مكتب التموين

تتعدد المستندات المطلوبة من أجل استخراج بطاقة تموين ذكية للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموينية، حيث يتم تقديم هذه المستندات إلى مكتب التموين التابع له المواطن في محل سكنه.

إجراءات استخراج بطاقة تموين جديدة

وتشمل الإجراءات الأولية لاستخراج بطاقة تموين جديدة، تقديم عدد من التقارير من قبل المواطن لموظفي مكتب التموين التابع له، وتشمل هذه الإجراءات كالتالي:

1 - الذهاب إلى المكتب واستخراج الأوراق المطلوبة لاستلام البطاقة.

2 - تقديم الأوراق الخاصة ببيانات المواطن وأسرته.

3 – تقديم بحث اجتماعي من قبل مديرية التضامن موجه لوزارة التموين.

شروط التقدم لمكتب التموين لاستخراج بطاقة تموين جديدة

ومن بين شروط الحصول على الخدمة، أن يكون المواطن من سكان المنطقة التي يخدمها مكتب التموين التابع لمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي للمواطن طالب الخدمة.

وتتعدد أسماء بطاقات التموين الجديدة، ما بين بطاقة فرد جديدة، أو بطاقة فصل اجتماعي أو بطاقة متزوج.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة من مكتب التموين

1 – صورة البطاقة.

2 – صور شهادات ميلاد الأبناء.

3 – إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

4 – مستندات دالة على حالة المواطن.

5 – صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

6 – صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.

7 – مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

ما هي قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة من مكتب التموين؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة من مكاتب التموين التابعة لها، حيث تبلغ قيمة هذه الخدمة 10 جنيهات إلا أنها رسوم متغيرة وقد تزيد.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية الأحقية للفئات الأولى بالرعاية في استخراج بطاقة تموين جديدة لمن لا يزيد راتبه عن 2400 جنيه أو معاشه 1500 جنيه أو للعمالة غير المنتظمة التي لا يوجد لديها دخل ثابت وذوي الاحتياجات الخاصة.