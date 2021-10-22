تعرف على كيفية نقل بطاقة التموين دون التقيد بعنوان

بدءا من غدًا السبت وحتى 15 يناير من العام 2022، تسمح وزارة التموين لسكان القاهرة الكبرى، والتي تتضمن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بنقل بطاقة التموين دون التقيد بعنوان محدد ضمن محافظات القاهرة الكبرى فقط، على أن يرفض هذا الطلب حال النقل لمقر عنوان خارج الـ3 محافظات.

تفاصيل نقل بطاقة التموين دون التقيد بعنوان داخل القاهرة الكبرى

ووفقا للقرار الوزارى الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتقرر السماح لرب الأسرة وصاحب البطاقة التموينية نقل البطاقة التموينية لسكان القاهرة الكبرى داخل نطاق محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، دون الإلزام بعنوان مُعين، حيث يشترط فقط تقدم صاحب البطاقة التموينية من خلال مكتبه التمويني التابع للمنطقة الجغرافية التي يقطن بها، بصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة التموين، ورقم موبايله المسجل أساسا عند تحديثه بطاقته التموينية والتوقيع على ما يفيد بمسئوليته القانونية الكاملة عن هذه البيانات.

بعدها يتم مراجعة البيانات وإرسالها إلى المديريات التموينية بالمحافظات، ثم ترسل بشكل كامل إلى وزارة التموين لمراجعتها قبل إدراجها على السيستم حال الموافقة، أو رفضها.

التموين تحذر: هذه الحالة تؤدي لإلغاء البطاقة التموينية

وقبل أيام، حذرت وزارة التموين من أن ترك البطاقة التموينية لدى البقال التمويني، حال اكتشاف الامر، سيؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين وحذف الأسرة من منظومة الدعم التمويني

في الوقت الذي شددت فيه الوزارة، إنّ أي أسرة تندرج ضمن القرار الوزارى المعروف بقرار " الفئات الأولى بالرعاية" يحق لها إصدار بطاقة تموينية عن طريق استخراج بحث اجتماعي يثبت أنها من بين الفئات التى يحق لها الحصول على بطاقة التموينية، كالأرامل والمطلقات وعمال التراحيل، والحاصلين على معاش تكافل وكرامة.