شروط وإجراءات التحويل من بقال إلى آخر داخل دائرة المكتب التمويني

يضطر العديد من المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمقيدين ضمن منظومة الدعم التمويني، إلى نقل صرف التموين من بقال إلى بقال آخر، حال تغيير مكان السكن أو العمل، خاصة وإذا كان البقال التمويني المقرر صرف التموين منه يبعد عنهم، في حين يقترب بدال آخر من مكان إقامتهم، أو في بعض الأحيان لوجود مشكلات لدى البقال والرغبة في تغييره.

نقل قيد بطاقة التموين لدى بقال تمويني آخر

وهناك عدة إجراءات لازمة ومطلوبة من المواطنين الراغبين في نقل صرف التموين من بقال إلى بقال آخر داخل دائرة المكتب التمويني، والتي من شأنها إتمام نقل قيد البطاقة التموينية لدى البقال المراد صرف التموين منه.

وتتضمن الإجراءات المطلوبة للتحويل من بقال إلى بقال داخل دائرة المكتب التمويني، أن يتقدم المواطن الراغب في التحويل لبقال تمويني آخر بطلب للمكتب التمويني التابع له في محل الإقامة، فضلا عن ضرورة أن يرفق المواطن مع الطلب المقدم صورة من البطاقة التموينية الذكية وصورة أخرى من بطاقة الرقم القومي.

الإجراءات المطلوبة للتحويل من بقال إلى بقال تمويني آخر

** يتقدم المواطن إلى مكتب التموين التابع له.

** يدون المواطن عدة بيانات في نموذج أداء خدمة.

** يدون المواطن اسم البدال المراد التحويل إليه.

شروط ومستندات مطلوبة للتحويل من بقال إلى بقال تمويني آخر

1 – صورة البطاقة التموينية الذكية.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي.

3 - أن يتم التقدم في موقع مكتب التموين التابع له المواطن في محل إقامته.

ما هي قيمة الرسوم المطلوبة لتحويل صرف التموين من بقال إلى بقال تمويني آخر؟

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مكاتب التموين التابعة لها، خدمة تحويل صرف التموين من بقال إلى بقال تمويني آخر، مجانا للمواطنين، دون تقييد أي رسوم مالية على هذه الخدمة.