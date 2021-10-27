«المهندسين» تنظم يوما صحيا مجانيا ودورات للأعضاء خلال نوفمبر

أعلنت لجنة الرعاية الصحية في النقابة العامة للمهندسين، تنظيم اليوم الصحي المجاني خلال شهر نوفمبر المقبل، وحددت اللجنة توقيتات هذا اليوم في ثلاث نقابات فرعية بالدقهلية والسويس والمنوفية.

يوم صحي مجاني للمهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين أنه بخصوص توقيتات اليوم الصحي المجاني للمهندسين فهي كالتالي:

1- نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية 5 نوفمبر (نادي المهندسين بطلخا).

2- نقابة المهندسين الفرعية بالسويس 12 نوفمبر (مبنى النقابة).

3- نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية 19 نوفمبر (مبنى النقابة).

دورات معمل شنايدر

كما أعلنت نقابة المهندسين عن الدورات المقدمة من معمل شنايدر إلكتريك بالنقابة العامة للمهندسين حتي نهاية عام 2021 : Electrical Distribution – Phase 1 KNX (Building Automation) ، وأوضحت النقابة أن ذلك من داخل و خارج مصر عن طريق الدفع علي حساب النقابة بالبنك الأهلي المصري.

وبخصوص تكلفة الدورة قالت النقابة إنه بالنسبة للمهندسين المصريين المسجلين بنقابة المهندسين المصرية و للطلبة المقيدين بالفرقة الرابعة بالكليات و المعاهد الهندسية المعتمدة من النقابة تكون تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 600 جنيه مصري ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي.

وتابعت النقابة في بيانها: بالنسبة للمهندسين العرب غير المقيدين بنقابة المهندسين المصرية تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 2000 جنيه مصري ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي، وأوضحت أنه في حالة التأكد من وجود أماكن متاحة بالدورة التدريبية يتم تسجيل الاسم تليفونيا وإرسال الكارنيه (نقابة / كلية / معهد) والدفع عن طريق الحساب بالبنك خلال 24 ساعة وإلا يصبح الحجز لاغيا ويتم التواصل من جديد.

كما يتم إرسال صورة واضحة لإيصال الدفع بالبنك خلال 24 ساعة من التواصل مع المعمل على WhatsApp الرقم الخاص برقم المعمل أو على صفحة المعمل معمل شنايدر الهندسي-نقابة المهندسين، على أن يتم تأكيد الحجز بإرسال صورة الكارنيه وإيصال الدفع والتواصل مع المعمل لإنهاء إجراءات الحجز.

وقالت النقابة إنه في حالة التأجيل أو الاسترداد لأي ظرف يسمح باسترداد قيمة الدورة التدريبية كاملة قبل ميعاد بدء الدورة المعلن عنها بثلاثة أيام عمل مع إحضار أصل إيصال الدفع وحضور المهندس شخصيا لمعمل شنايدر بالنقابة العامة وللتأجيل يتم إخطار المعمل تليفونيا قبل بدء الدورة المعلن عنها بثلاثة أيام عمل، وللحجز بمعمل شنايدر بالدور السابع بالنقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس من السبت للأربعاء من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 7 مساء.