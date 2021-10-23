عقل: تعقيم مدارس جنوب سيناء أسبوعيا خلال الإجازة الرسمية

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن عمليات تعقيم وتطهير للمدارس مستمرة ولن تتوقف، مشيراً إلى أنه جرى وضع خطة مع مديري الإدارات التعليمية لتعقيم جميع المدارس بصفة دورية.

وقال «عقل» إن التعقيم لكل المدرسة يكون أسبوعياً خلال الإجازة الرسمية، موضحاً أن جميع المدارس ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأوضح أن جنوب سيناء تُعد أقل محافظات الجمهورية التي تسجل نسب إصابة جديدة بالفيروس التاجي المستجد.

تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى تسليم جميع الطلاب الكتب الدراسية، وقال إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق علي تحمل نفقات غير القادرين، وقال إن وزير التربية والتعليم وافق على تسليم الكتب الدراسية دون التقيد بدفع المصروفات، لأن جنوب سيناء من المحافظات الحدودية، وعدد الطلاب لا يتعدى 45 ألف طالب وطالبة.

عجز المدرسين في المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن المديرية قامت بحصر عجز المدرسين في بعض المواد الدراسية، وقال إن مادة الرياضيات تحتل المرتبة الأولى، ويجري سد العجز عن طريق المتطوعين، وقال إنه لن يسمح لأحد دخول المدرسة إلا أن يكون حاصلاً على لقاح كورونا، ولديه مايثبت هذا، كما أن المتطوعين المقبولين سوف يطبق عليهم هذا الشرط لحماية الطلاب والمعلمين.