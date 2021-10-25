أشهر الأماكن لقضاء إجازة الشتاء في جنوب سيناء

تتميز محافظة جنوب سيناء بوجود مشتى عالمي، هذا المشتي أصبح قبلة لكل السياح لاسيما الوافدين من الدول الأوروبية، التي تتساقط عليها الثلوج وتنخفض فيها درجات الحرارة لأقل من الصفر.

شرم الشيخ مدينة السلام هي المشتى الوحيد الموجود في جنوب سيناء وتستقطب آلاف السياح في موسم الشتاء الذي يبدأ اول الشهر القادم، الشمس ساطعة طوال اليوم والليل الحرارة تصل إلى 15 درجة وهذا الطقس يستقطب سياح المناطق الباردة.

وزير الطيران يتفقد مطارات المدن السياحية لاستقبال الموسم الشتوي

وزير الطيران المدني، الطيار محمد مناع، قام بزيارة إلى مطار شرم الشيخ أمس الأول، لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال موسم السياحة الشتوي، حيث تفقد مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، التي تتميز بالإقبال الكبير عليها في موسم الثلوج التي تتساقط على أوروبا الغربية.

أسعار الإقامة في مشتى شرم الشيخ

الأسعار في مدينة شرم الشيخ ارتفعت بعد الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المدينة منذ عودة السياح الروس والإنجليز، ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من الارتفاع مع اقتراب احتفالات «الكريسماس».

أقل الاسعار في شرم الشيخ هي بيت الشباب، علي هضبة «أم السيد»، حيث يبلغ سعر الفرد في الغرفة 150 جنيهاً، وكذلك نادي الرياضات البحرية، حيث تتراوح الأسعار بين 175 و350 جنيهاً، بالنسبة للأعضاء أو غير الأعضاء، كما توفر القرية الشبابية بشرم الشيخ إقامة بأسعار تبدأ من 450 وحتى 700 جنيه.

أما الفنادق فئة 3 نجوم، فتتراوح أسعارها بين 500 و800 جنيه، والفنادق فئة 4 نجوم، فتبدأ من 800 حتى 1400 جنيه، بينما تبدأ الأسعار في الفنادق فئة 5 نجوم من 1500 وحتى 2800 جنيه.

تساقط الثلوج على سانت كاترين

ورغم أن مدينة سانت كاترين تسجل درجات أقل من الصفر في موسم الشتاء، إلا أنها تجتذب أعداداً كبيرة من السياح من كل مكان، لمشاهدة تساقط الثلوج على المدينة التي تتلون باللون الأبيض.

آلاف المصريين والأجانب يأتون إلي مدينة سانت كاترين لمشاهدة تساقط الثلوج فوق قمم الجبال، حيث يستطيع السائح أن يشاهد الغيوم فوق قمة جبل موسي حيث تلامس الغيوم السياح.

وتتراوح أسعار الإقامة في سانت كاترين بين 200 إلى 800 جنيه.