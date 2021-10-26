ولادة قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى كفر الزيات بالغربية للمرة الخامسة

أجرى فريق طبي من مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، للمرة الخامسة، عملية جراحية لحالة ولادة قيصرية لإحدى الحالات المرضية، المصابة بفيروس كورونا، والمحجوزة داخل مستشفى العزل.

4 أطباء أشرفوا على العملية

وضم الفريق الطبي كلًا من: الدكتورة هانم الشناوى أخصائية النساء والتوليد، والدكتور محمد أبو علي نائب النساء والتوليد، والدكتور وليد محمد عبدالحكيم أخصائي التخدير، مشرفة العمليات أميرة شعبان، وطاقم التمريض، هناء بدوى حسن، إسراء محمد عبداللطيف، محمود جبر جمعة، فنى التخدير، أحمد فرج محمود دكتوراه الأطفال إسراء محمد رمضان وفريق تمريض المبتسرين».

الأم والجنين حالتيهما الصحية جيدة

وأكدت إدارة المستشفى، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الأم والجنين بحالة جيدة، التي قدمت الشكر لكل الطاقم الطبي المشرف على العملية، وجميع العاملين من أطباء وتمريض وفنيين وخدمات مساعدة بالحجر الصحي بالمستشفى على حسن تعاملهم ورعايتهم لها، منذ الحجز بالمستشفى لعلاج فيروس كورونا حتى استقبلها إلى مولودها.