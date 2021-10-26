الزراعة تطالب أوروبا بدعم منع بناء السدود المؤثرة على إمدادت المياه

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع يانوش فويتشوسكي، مفوض الزراعة بالمفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث استعرض وزير الزراعة، جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي في مصر، وأشار إلى عمق العلاقات والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال الزراعي وقطاعاته المختلفة، وحرصه على بناء شراكة فاعلة لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء مع الاتحاد الاوروبي.

القطاع الزراعي يتأثر بالمتغيرات العالمية

وأكد القصير بحسب بيان عنه، أنّ القطاع الزراعي استراتيجي ومعني بتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء، فضلا عن كونه قطاع نسائمي يؤثر في باقي القطاعات التنموية بما يؤدي لتحقيق نتائج اكثر إيجابية على اقتصاديات الشعوب، لافتا إلى أنّ القطاع الزراعي يتأثر بالمتغيرات العالمية، لهذا فيجب على الدول تلافي القرارات الفردية التي قد تكون لها آثار سلبية على المجتمعات الزراعية خاصة على صغار المزارعين.

ودعا المفوض الزراعي، للتباحث بشأن آليات توحيد الجهود لدعم صغار المزارعين والمربين، واتخاذ إجراءات تدعمهم بشكل أكبر، حيث أكد وزير الزراعة أنّ القطاع يواجه 3 تحديات عالمية يجب التعامل معها بشكل أكثر ديناميكية، تتمثل في محدودية الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، ما يقتضي التعاون بين الشعوب لتلافي التحديات ومنع التعدي على الحقوق التاريخية للشعوب من الموارد الأساسية، بما يقتضي دعم الاتحاد الأوروبي منع بناء السدود التي تؤثر على إمدادات المياة للدول.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنّ أغلب الدول تبنت منهجا يعتمد على سرعة الإفراج عن المنتجات خلال 48 ساعة، مطالبا المفوض بالمعاملة بالمثل فيما يخص الحاصلات الزراعية، كما أكد جودة المنتج الزراعي المصري حيث يتم فحصه ومتابعته من قبل معامل وزارة الزراعة المعتمدة عالميا والحاصلة على شهادات دولية تثبت دقة نتائجها.

وأوضح أنّ وزارة الزراعة تبنت منهجا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتغذية السليمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولضمان الحصول على الغذاء السليم للمواطنين.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي، حرصه على مناقشة السياسية الزراعية الجديدة للاتحاد مع الدولة المصرية، معربا عن رغبته في زيارة مصر والتباحث مع وزارة الزراعة لتحقيق مزيدا من النتائج الإيجابية في التعاون بين الجانبين.

استراتيجيات وزارة الزراعة المصرية تتلاقى مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي

وأعرب عن سعادته لتلاقي استراتيجيات الزراعة المصرية مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي القائمة، لتتبع المنتج الزراعي للوصول لتغذية صحية للشعوب، موضحا أنّ التعديلات الجديدة للسياسة الزراعية في أوروبا تدعم صغار المزارعين وتجعل المنظومة الزراعية اكثر ملائمة للمناخ.

ودعا وزير الزراعة المصري المفوض الزراعي الأوروبي، لمزيد من التنافس والتعرف على إجراءات الحكومة المصرية والمتضمنة تطوير المعامل وإدخال القطاع الزراعي ضمن منظومة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، واستصدار مجموعة من التشريعات المنظمة والداعمة لتطوير القطاع الزراعي المصري، كقانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية وقانون تنمية البحيرات المصرية، إضافة إلى تبني مشروع قومي لتطوير الري الحقلي لدى المزارعين.

حضر الاجتماع، الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة.