أخبار محافظة القليوبية.. حملات إزالة وتوسعات بالدائري و«ممشى بنها»

شهدت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة عددا من الأحداث والاخبار المهمة، منها حملة لإزالة الإشغالات بالعاصمة وأخرى لأزالة المباني المتعارضة مع توسعات الدائري وجولة لمتابعة مشروع ممشي كورنيش النيل في بنها.

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محافظ القليوبية: حملات يومية لإزالة الإشغالات

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت الملايين على تطوير الميادين والشوارع العامة بنطاق المحافظة؛ لإعادة الشكل الحضاري لها، مؤكدا أنه لن يسمح بأن يتم تشويها بوجود إشغالات للباعة الجائلين والمواقف العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، حيث لاحظ انتشار الباعة الجائلين على كوبري الرياح التوفيقي بمنطقتي وابور الثلج وميدان كاميليا، وأيضا منطقة عزبة السوق والحرس الوطني، وعلى الفور وجه المحافظ بإزالتها مع عمل نقطة لإدارة الإشغالات بكل منطقة، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة. كما وجه إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة بإزالة المواقف العشوائية بالمدينة مع توفير بديل لهم.

وأكد المحافظ عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.

إزالة 57 حالة للمبان متعارضة مع «توسعة الدائري»

وقاد محافظ القليوبية حملة إزالة 57 حالة تعدي كمرحلة ثالثة، للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات .

دعم منظومة النظافة بمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية بـ5 لودرات

وأعلن محافظ القليوبية عن دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 5 لودر زاحف حمولة 2 متر بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه لمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده لمعدات النظافة الجديدة بالحملة الميكانيكية للديوان العام، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والأستاذ عادل صبرة مدير الشؤون المالية ورؤساء مدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً؛ مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

متابعة أعمال ممشى نهر النيل بمدينة بنها

فيما تفقد اليوم محافظ القليوبية ممشى نهر النيل في المنطقة أمام ديوان عام المحافظة وذلك بعد الإنتهاء من،ه حيث وجه بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وعمل الصيانة الدورية له، مناشدا المواطنين بالحفاظ عليه وعدم إلقاء القمامة على الأرض، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقى في أبهى صورة ووجهة لعاصمة المحافظة.

وأكد أن المحافظة تستعد لطرح الممشى أمام الشباب لعمل مشروعات عربات الطعام وعربات المشروبات، مع التأكيد أن الممشى ملك لجميع المواطنين ومفتوح أمامهم ليكون متنفسا لجميع المترددين على مدينة بنها من المحافظة وخارجها.