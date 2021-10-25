أخبار القليوبية.. حملات إزالة وحبس سائق وتعيينات بجامعة بنها

شهدت محافظة القليوبية عددا من الأحداث والأخبار الهامة على مدار الـ24 ساعة الماضية، أبرزها شن حملات إزالة للمباني المتعارضة مع توسعات الدائري، وتحرير مخالفات للمواطنين المخالفين لإلقاء القمامة بالشوارع، وتعيينات جديدة بجامعة بنها وإحالة مدير مركز شباب للتحقيق بسبب الإهمال، وحبس سائق اطلق الرصاص على زميله بسبب أولوية تحميل الركاب.

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إزالة 62 مبنى متعارض مع توسعة الدائري

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة إزالة 62 مبنى كمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من إزالة العقارات المتعارضة، بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

تحرير محاضر للمواطنين المخالفين بإلقاء القمامة في الشوارع

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى تحرير محاضر للمواطنين المخالفين الذين يلقون القمامة بالشوارع، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع وإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة موجهًا بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحافظ على هامش جولة المحافظ لمتابعة منظومة النظافة بشوارع 15 مايو وشارع بهتيم وكوبري 4.5 وشارع مسطرد على ترعة الاسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة موجهًا بإزالة القمامة بانتظام والحفاظ على نظافة الشوارع.

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع كفاءة كوبري المظلات

وأجرى محافظ القليوبية، جولة لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري المظلات الرابط بين حي غرب شبرا الخيمة ومحافظة القاهرة من بداية حدود المحافظة، حيث تفقد أعمال دهان البلدورات وأعمال الرصف، وإعادة تركيب البلدورات بمنتصف الكوبري، ووجه إلى إزالة اللافتات الإعلانية غير المرخصة، بالإضافة إلى صيانة سور الكوبري ودهانه.

تعيينات جديدة بجامعة بنها

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتجديد تعيين 9 مديرين عموم في جامعة بنها، وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين محمود سيد عبيد، مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وتجديد تعيين وائل فؤاد علي مديرا عاما لأمانة مجالس الجامعة ، وشريف عبد الله المهدي مديرا عاما للشئون الطبية بالجامعة، ومحمد مصطفى عبد العزيز مديرا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، كما شملت القرارات تجديد تعيين 5 آخرين.

إحالة مدير مركز شباب للتحقيق بسبب الإهمال

وقرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة مدير مركز شباب «كفر منصور»، التابع لإدارة كفرشكر للتحقيق، خلال جولة ميدانية بالمركز حيث تبين عدم الاهتمام بنظافة الملعب والمركز بشكل عام، كما وجه بضرورة استغلال المكتبة وغرفة الحاسب الآلى ومركز المعلومات بالشكل الأمثل.

حبس سائق اطلق الرصاص على زميله بسبب تحميل الركاب بقليوب

وأمرت النيابة العامة في قليوب بحبس سائق 4 أيام، أطلق عيار ناري من فرد خرطوش على زميله إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق آخر بموقف ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين السائقين علي أولوية تحميل الركاب تطورت لمشاجرة استخدم فيها أحدهما سلاحا ناريا.