انتشال «ميكروباص» حادث الطريق الزراعي من ترعة «أم حناش» بدمنهور

تمكنت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، قبل قليل، من رفع حطام سيارة «ميكروباص»، إثر انقلابها في ترعة «أم حناش»، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، بجوار كوبري المهندس، حيث تم انتشال السيارة ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية.

إصابة 12 في انقلاب ميكروباص بترعة «أم حناش»

وأصيب 12 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة «أم حناش»، أثناء سيرها على طريق «مصر - إسكندرية»، الزراعي أمام قرية «دنشال» بنطاق مركز دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «عبير محب سعيد»، 52 سنة، من إيتاي البارود، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عزت محمود عصران»، 45 سنة، من إيتاي البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«حبيبة عزت محمود»، 9 سنوات، من إيتاى البارود، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عزيزة حسين محب»، 32 سنة، من إيتاي البارود.

كما أصيب «احمد رمضان فؤاد حامد»، 3 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«حنان فؤاد حامد خضير»، 42 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«سمر رجب سمير»، 25 سنة، و«رجب يحيى فتياني»، 62 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

فيما أصيبت «رؤى محمد يوسف»، 3 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«هيام عبد العاطي الجزار»، 30 سنة، من شبراخيت، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«إيمان عثمان السيد صالح»، 30 سنة، من كوم حمادة، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد عزت محمود»، 12 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.