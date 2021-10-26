«عصابة حمادة وتوتو».. زوجان ينصبان على عملاء البنوك: بنحدث البيانات

في فيلم «عصابة حمادة وتوتو» بطولة عادل إمام ولبلبة، ضاق الحال بالزوجين ليكونا عصابةً تتألف منهما، للنصب والسرقة استطاعا من خلالها الانضمام لعالم الأثرياء قبل أن يلقى القبض عليهما ويلقيان جزاءهما بالسجن، وهو ما تكرر بعد عرض الفيلم بعشرات السنوات ولكن بطريقةٍ تتماشى مع العصر، من خلال التحايل على عملاء البنوك للاستيلاء على أرقام حساباتهم وسرقة أموالهم.

ونجحت سيدة رفقة زوجها في النصب على عملاء البنوك من خلال الزعم أنهما من خدمة العملاء بالبنك، ويتصلان لتحديث بيانات العملاء، وتمكنا من خلال تلك الحيلة من الاستيلاء على عشرات الآلاف من حسابات العملاء، وعندما اكتشف الضحايا تلك الخديعة أبلغوا إدارات البنوك الخاصة بهم، فتم تحرير محضر في الأموال العامة التي تتبعت السيدة وزوجها وألقت القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة النصب والاحتيال.

خدعة الزوجين للاحتيال: إحنا من خدمة العملاء

تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل نصب واحتيال ربة منزل وزوجها على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في البنوك، إذ يجريان اتصالات عشوائية بالمواطنين وإيهامهم بأنهم من موظفي خدمة العملاء بالبنوك ويطلبان بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني تحت زعم تحديث البيانات، وذكرت التحريات أن المتهمة تدعى «سهام .ح» 38 سنة، واستعانت بزوجها «عبدالله . م » 42 سنة، لممارسة النشاط الاحتيالي وتمكنا من سرقة عشرات الآلاف من حسابات المواطنين وعملاء البنوك واستخدامها في التسوق الإلكتروني عبر مواقع التسوق المختلقة.

ووفقا للتحريات، تخصص المتهمان في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الاتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين وإيهامهم بأنهما موظفا خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الاتصالات، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم تحت زعم تحديث البيانات أو فوزهم بجوائز مالية خلافا للحقيقة.

بعد الاستيلاء على البيانات المطلوبة، يستخدمها الزوجان في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشراء بضائع ومنتجات تجارية، كما أضافت التحريات أنهما أجريا العديد من العمليات الشرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني لشراء هواتف محمولة، وحتى يكونا بمنأى عن ضبطهما واكتشاف أمرهما يتقابلان مع مندوبي تلك الشركات حال استلامهما البضائع باسم منتحل وأماكن عامة.

القبض على سيدة بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهمة الأولى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتها 4 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامي وهاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي «رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكتروني تحوي أكوادا لتنفيذ العمليات الشرائية بتلك الشركات، صور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية، إيصالات استلام منسوبة لشركات التسوق الإلكتروني تفيد استلامها الشحنات باسم منتحل وأرقام خط ساخن للعديد من شركات التسوق الإلكتروني، علب كرتونية منسوبة للعديد من شركات التسوق الإلكتروني العاملة بالبلاد»، وبمواجهتها اعترفت بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.