طرق تسديد رسوم تأمين التابلت.. وماذا يحدث إذا امتنعت عن الدفع؟

بدأت المديريات التعليمية، استلام أجهزة التابلت الخاصة بطلاب أولى ثانوي 2022، من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، استعدادًا لتوزيعها على الطلاب نهاية الشهر الجاري، وبداية شهر نوفمبر المقبل، وفق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأوضح المصدر أنه تم التنبيه على المدارس الثانوية بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، ودفع المصاريف الخاصة به والذي يتسائل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية سدادها، لذا تستعرض «الوطن»، في السطور التالية طرق سداد رسوم التابلت بالنسبة للطلاب، وماذا يحدث في حال الامتناع عن الدفع.

كيفية سداد رسوم التابلت

يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد في منطقته السكنية.

تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد والأصل، مع تسليم صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

بعد ذلك يطلب ولي الأمر أو الطالب من الموظف بالبريد عمل بوليصة تأمين التابلت، ويتم دفع الرسوم بقيمة 100 جنيه، ويتسلم بعدها إيصالا رسميا من الموظف بالسداد.

بعدها يذهب الطالب أو ولي الأمر للمدرسة، ويتقدم بصورتين من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ويوقع على إقرار تسلم التابلت، وصورة شهادة الميلاد.

ماذا يحدث في حال عدم الالتزام بسداد قسط تأمين التابلت

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه حال عدم الالتزام بسداد قسط التأمين الخاص بالتابلت، يسقط حق الطالب في التغطية التأمينية ويتم إلزامه بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة فقدانه بجانب قيمة الإصلاح في حالة تعطله أو تعرضه للكسر.

وزارة التربية والتعليم تشدد على عدم سداد تأمين التابلت من فوري

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أن تأمين التابلت، سيكون من خلال مكاتب البريد المصري، فقط، مشددة على أن الوزارة لم تخصص كودًا لدفع قيمة التأمين على أجهزة التابلت، وأن التعاون بينها وبين شركة «فوري»، خاص بسداد قيمة المصروفات الدراسية فقط.