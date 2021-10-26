أب يزور مدرسة ابنه المتوفي في حادث قطار ويوزع وجبات على زملائه في ببا

فاجأ والد تلميذ توفى في حادث قطار، مطلع العام الدراسي الحالي، بمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، المدرسة التي كان يدرس بها ابنه في المرحلة الابتدائية، بزيارتها ولقاء عدد من زملائه، وقام بتوزيع وجبات غذائية عليهم، داعياً الله أن يحفظهم، وطلب منهم أن يتذكروا زميلهم بكل الخير والحب.

تلاميذ مدرسة ببا الرسمية للغات يتفاجئون بوجبات والد زميلهم

وفوجئ تلاميذ مدرسة ببا الرسمية للغات، في مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، بحضور «محمود فتحي»، والد زميلهم الراحل «عدي»، بزيارته لهم داخل المدرسة، طالباً منهم الدعاء لابنه، وأن يتذكروه بالخير دائماً، ثم قام بتوزيع هدايا ووجبات طعام لهم، قائلاً: «أنتم ولادي، اقبلوا مني الهدية دي، وافتكروا أخوكم عدي».

مصرع طفل صدمه قطار جنوب بني سويف

ولقي الطفل «عُدي محمود فتحي» مصرعه مطلع العام الدراسي الحالي، إثر تعرضه لحادث قطار، قرب مزلقان «الفورايقة»، بمدينة ببا، اثناء عودته لمنزله من المدرسة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، ومنها إلى مقابر الأسرة، عقب تشييع جثمانه.

رواد التواصل يتفاعلون مع صور توزيع والد «عدي» الوجبات على زملائه بالمدرسة

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور تظهر قيام والد الطفل «عدي» بزيارة المدرسة التي كان يدرس بها ابنه، وتوزيع الوجبات على تلاميذ مدرسة ببا الرسمية للغات، حيث تفاعلوا مع تلك الصور، وجاءت اغلب التعليقات بالدعاء لوالد الطفل المتوفي بالصبر والسلوان.

وكانت تحريات المباحث قد كشفت أنه أثناء محاولة الطفل المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، اثناء عودته لمنزله من المدرسة.