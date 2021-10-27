الممر الشرفي وسيلة الشكر وتقديم الدعم في مصر.. 10 وقائع خلال شهور

تقسيم الحاضرين على عددين متساويين، والاصطفاف في طابورين لصنع ممر شرفي، وتصفيق حار وإطلاق الزغاريد، كانت تلك هي الوسيلة التي قرر الطلاب بها تقديم الشكر لمدرسيهم أو زملائهم الذين ساعدوهم كثيراً خلال الدراسة، أو حتى وسيلة للاحتفال بالمرضى عقب شفائهم من الإصابة بكورونا، أو تشجيعهم قبل ذهابهم للعزل ليقدموا لهم الدعم النفسي الذي يُساهم كثيراً في ثقتهم بنفسهم وعدم الخوف، فهنا طلاب احتفوا بصديقتهم المصابة بالسرطان، وهناك من احتفوا بطبيب أُصيب بكورونا خلال عمله في علاج المرضى، وبين هذا وذاك العامل المشترك هو الممر الشرفي.

ممر شرفي لأستاذ جامعي لمروره بظروف صحية بالزقازيق

فوجئ الدكتور أحمد علي، الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، بتنظيم ‏طلاب الفرقة الرابعة بالكلية، ممراً شرفياً له، ولافتة كُتب عليها «دُمت لنا خيرًا وقدوة ‏ومعلما»، وصفقوا تصفيقاً حاراً بمجرد أن وصل إلى الممر، تلك المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الأستاذ الجامعي، بعدما أصر أحد طلابه على ‏اصطحابه معه ليقدم له الطلاب تلك المفاجأة، التي نظمها الطلاب له إثر علمهم بإصابته ‏بفشل كلوي وحاجته لإجراء عملية زرع كلى، ما أصابه بحالة نفسية سيئة، ما جعل طلابه ‏يفكرون في طريقة لإسعاده، احتفاءً به على دعمه لهم على مدار دراستهم في الكلية، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

‏طلاب «صيدلة الفيوم» ينظمون ممراً شرفياً لزميليهم

وقبل أشهر، نظم طلاب كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، ممراً شرفياً لزميليهم أحمد عبد الرحمن، وسمر حجازي، الطالبين بالسنة النهائية بكلية الصيدلة، ووضعوا لافتة بصورة كل منهما في نهاية الممر حملت عبارة ‏«كنتم في الشدة خير عون ستجني حصاد ما زرعت من خير يوماً ما.. لا شيء ‏يضيع عند الله.. جزاك الله عنا خيراً ‏وتوفيقاً وسعادة لما قدمته لنا بعين الحب ويد المساعدة ‏لوجه الله»، وجعلوهما يمران خلاله على أنغام أغنية ‏«فاعل خير» وذلك تقديراً لمجهودهما في مساعدة زملائهما على مدار أعوام الدراسة بالكلية، من خلال المحاضرات وشرح الدروس الصعبة لأصدقائهم.

طلاب «آداب المنصورة» ينظمون ممراً شرفياً لزميلهم المريض

وفي محافظة المنصورة، نظم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الآداب، ممراً شرفياً لزميلهم، في آخر أيام الامتحانات، نظراً لتعرضه لمشكلات صحية بالغة في السنة الأخيرة من الدراسة تسببت له في صعوبة بالنطق والحركة.‏

طالبات «صيدلة الشرقية» تنظمن ممراً شرفياً لزميلهم

وفي محافظة الشرقية، نظمت طالبات كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، ممرا شرفيا ‏لزميلهم أحمد رمضان، في آخر أيام الامتحانات، لتقديم الشكر له، على مساعدته لهن خلال فترة الدراسة، من خلال إنشاء قناة على «يوتيوب» ‏ينشر خلالها شرح المواد الدراسية الصعبة، بالإضافة إلى مذاكرته وإعطائه دروساً مجانية لأصدقائه فيما يصعب عليهم فهمه، مُطلقين عليه لقب ‏«جدع الدفعة»، كما جمعوا من بعضهن البعض مبلغا ماليا واشترين له هدية.

ممر شرفي لتكريم 3 طلاب في «هندسة الإسكندرية»

قدّم طلاب قسم الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الشكر لـ 3 من زملائهم وهم عمر حافظ، ومحمود ناصر، ومحمود عيد، الذين كانوا يساعدونهم خلال سنوات الدراسة دون مقابل، بتنظيم «ممر شرفي»، لهم رداً للجميل، وذلك خلال اليوم الأخير للامتحانات، ‏وذلك وسط تصفيق حاد وتحية من الطلاب.

ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان في البحيرة

فكرت طالبات مدرسة‏ «أم المؤمنين» ‏الإعدادية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، في طريقة ‏لإسعاد زميلتهن ‏«هند محمد سلام» التي أُصيبت بمرض السرطان اللعين وتم احتجازها بمستشفى ‏‏57357 لسرطان الأطفال ورغم ذلك كانت تأتي يومياً إلى المدرسة لأداء الامتحانات ثم تعود ‏في نفس اليوم للمستشفى بالقاهرة، فنظمن ممراً شرفياً لها خلال خروجها من المدرسة، ‏لتشجيعها على التحمل والصبر والثبات في مواجهة مرضها، ومواصلة تعليمها.‏

ممر شرفي لمتعافٍ من كورونا بكفر شبين بالقليوبية

قرر أهالي قرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، استقبال جارهم محمد ‏المرشدي، عقب خروجه من مستشفى العزل، وتعافيه من فيروس كورونا المستجد، بطريقة مختلفة عبر تنظيم ‏ممر شرفي له، وسط تصفيق حار وإطلاق صافرات وتشجيعه واصفين إياه بالـ«بطل».

تكريم ممرض أُصيب بكورونا بممر شرفي بالمنوفية

ممر شرفي وتشجيع وإطلاق للصافرات من بداية الشارع وحتى باب منزله، كانت تلك الطريقة ‏التي استقبل بها أهالي قرية «فيشا» التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، محمد رجب ممرض ‏‏«أحد أفراد الجيش الأبيض» عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي أُصيب به أثناء ‏عمله في المعهد القومي للأورام، ثم قام بعزل نفسه بعيداً عن أسرته وأهالي القرية، منعاً لانتقال ‏العدوى إليهم، كما أهدوه شهادة تقدير نظراً لتقديمه الرعاية الطبية للمرضى دون الخوف على ‏نفسه.

‏ممر شرفي لطبيب أصيب بـ كورونا في الإسماعيلية

مشهد استثنائي أبكى العيون في الوقت الذي رسم فيه الابتسامة على وجه طبيب بمستشفى ‏القنطرة غرب بالإسماعيلية، حيث اصطف جنود الجيش الأبيض، منظمين ممرا ليمر خلاله ‏الدكتور نادر الشرنوبي، نائب مدير مستشفى القنطرة غرب، الذي أُصيب بفيروس كورونا ‏المستجد خلال عمله، لتوصيله إلى سيارة الإسعاف التي ستنقله للحجر الصحي بأبو خليفة، ‏كما صفقوا له تصفيقاً حاراً لتشجيعه على بدء العلاج، حيث وصفها باللافتة الجميلة، مؤكداً ‏لهم أنّ العلاج النفسي نصف العلاج العضوي.

ممر شرفي احتفالاً بتعافي 27 مصابا بكورونا بالشرقية

اصطف أفراد الجيش الأبيض بمستشفى العزل بمحافظة الشرقية، لينظموا ممراً شرفياً، للاحتفال ‏بتعافي 27 شخصاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط توزيع الزهور على المتعافين ‏والتصفيق الحار لهم، وإطلاق الزغاريد ابتهاجاً بشفائهم، وثباتهم في مواجهة كورونا، ما تسبب ‏في حالة من البهجة بالمستشفى، خصوصاً عقب ارتفاع عدد المتعافين إلى 187 حالة.‏