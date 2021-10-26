حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد، والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في أعمالك وواجباتك ومستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا ويساعدانك على التكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.