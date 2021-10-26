حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، وهذا ما يجعله على خلاف دائم معهم.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لاتخاذ قرار صائب، أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة موفقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.