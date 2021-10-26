9 تصريحات مثيرة لمحمد حماقي.. أبرزها حبه لميسي وأمنيته لصلاح

كشف الفنان محمد حماقي، كواليس ألبومه الجديد «يا فاتني»، والذي لا يزال يطرح أغنياته، وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد حماقي يكشف كواليس يا فاتني

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز ما قاله حماقي في البث المباشر:

- ألبومي ليس دراميا ولا حزينا، ومن رددوا ذلك ظلموني.

- الأغنية الأخيرة من ألبوم يا فاتني، الأغنية رقم 17 «ودينا بعيد» تطرح عبر المنصات الخميس المقبل.

- لا زلت متمسكا جدا بفكرة الألبوم الكامل، وفي البداية طرحت الأغنيات سنجل بسبب عدم اكتمال الألبوم لكني مش هتخلى عن فكرة نزول الألبوم بالكامل.

- صعب أن أطرح كل عام ألبوما غنائيا؛ لأن الأغاني مش هتكون جيدة، وأنا ضد فكرة تقديم أغنيات من أجل زيادة عدد ألبوماتي الغنائية في السوق، ولابد أن تكون الأعمال جيدة وذات قيمة فنية.

- أحضر لفيلم سينما في الفترة المقبلة.

- أعمل على طرح كليب في الشتاء.

- هقدم لايف كل فترة.

- يكون هناك طباعة رسمية لـ CD ألبوم يا فاتني لأي حد حابب يحتفظ بنسخة من الألبوم.

حماقي يهنئ صلاح

- أهنى محمد صلاح بمستواه العظيم، وأتمني فوزه بالبالون دور رغم عشقي لليونيل ميسي.