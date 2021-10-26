شيرين رضا: «بنتي بتتعرض للتنمر باستمرار والسوشيال ميديا بقت مؤذية جدا»

علقت الفنانة شيرين رضا، على تعرض ابنتها نور عمرو دياب للتنمر، على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن البعض يُرسل لابنتها رسائل تحتوي على أسئلة سخيفة، «بيقولولها شكلك عامل كده ليه؟ أنا نفسي بقى يوروني هما شكلهم إيه، أنا أصلًا أكبر متنمرة في الدنيا، لما حد ييجي يتنمر على بنتي هشطفه وأرزعه في الأرض كمان»، وذلك خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون».

رضا: «باقرر الصمت بعد التنمر على بنتي وبيا»

وتساءلت «رضا»: «يعني لما بنتي تتعرض للتنمر، المفروض أنا أعمل إيه مع المتنمرين، أكيد هاكلهم»، لكنها أكدت أنها قررت الصمت كونها تعلم أن هذا التنمر سيقف يومًا ما، «لكن عاوزة أسأل الناس المتنمرة سؤال، ياريت تفرجوني على جمالكم وحلاوتكم وجسمكم، ودرستوا إيه، واتعلمتوا إيه، فقبل ما تتنمروا على حد، ياريت تشوفوا نفسكم»، منتقدة في الوقت ذاته مواقع التواصل الاجتماعي: «بقت مؤذية جدا».

رضا: التنمر في كل مرة يكسر حتة فينا

وتابعت الفنانة شيرين رضا: «ممكن نسكت على الهجوم على السوشيال ميديا، لكن في كل مرة حتة جواكي هاتنكسر، أنا مش بشوف التعليقات ولا برد ولا بقراها أصلا، بس أحيانا غصب عني عنينا بتقع على تعليقات سلبية على التواصل الاجتماعي، بجد عاوزة المتنمرين دول يظهروا جمالهم ده ويورونا»، مضيفة: «أنا عشت تنمر كتير، بس بقولهم كفاية إنكم زي الجبناء قاعدين ورا شاشات محدش شايفكم وبتؤذوا الناس».