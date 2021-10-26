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اشتعال النيران بجوار شريط السكك الحديدية في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:14 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
حريق المنوفية

حريق المنوفية

نشب حريق بجوار شريط السكك الحديدية في قرية كفر طبلوها، التابعة لمركز تلا محافظة المنوفية، إذ جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق بعد ارتفاع ألسنة اللهب، أثناء مرور القطارات طريق «منوف طنطا».

شهود عيان يروون تفاصيل اشتعال النيران

وأكد عدد من شهود العيان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهالي المنطقة المتواجد بها الحريق، فوجئوا بارتفاع ألسنة اللهب، واشتعال الحريق بجوار شريط السكك الحديدية في «البوص والأعشاب» الملاصقة لشريط السكك الحديدية.

وأضاف شهود العيان، أنه جرى إبلاغ مركز شرطة تلا، وعلي الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق الذي نشب في المنطقة المتاخمة لشريط السكك الحديدية بقرية كفر طبلوها.

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