حريق هائل بموقعين لتجميع قش الأرز بالدقهلية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

شب حريق هائل في موقعين متجاورين لتجميع قش الأرز في عزبة «الديسة»، التابعة لقرية «الربيعة»، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في ظهور سحب من الدخان أعلى الحريق، وتمكنت 5 سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق، الذي تسبب في احتراق نحو 400 طن من قش الأرز، ملك شقيقين، وتم إنقاذ حوالي 100 طن من الاحتراق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ بنشوب حريق هائل

ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في موقعين متجاورين لتجميع قش الأرز في عزبة «الديسة»، التابعة لقرية الربيعة دائرة المركز.

5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

هرعت سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق، كما جرى الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء من المراكز المجاورة، حتى وصل عدد سيارات الإطفاء في موقع الحريق إلى 5 سيارات، تمكنت من السيطرة على النيران.

وتبين نشوب الحريق في موقعين لتجميع قش الأرز، على مساحة أرض تقدر بنحو فدانين، ملك «سليمان حميد حبي»، وشقيقه، في عزبة «الديسة»، ويجري تحديد سبب الحريق.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان أن الحريق شب في بالات قش الأرز، وجري استخدام اللوادر لعمل فاصل بين الأجزاء المحترقة والأخرى التي لم تصل إليها النار لمنع انتشار النار في كامل مسطح الموقع، وتم منع ووصول النار لأكثر من 100 طن قش أرز، وشارك عدد من أهالي العزبة في محاولات السيطرة علي النيران، إلا أن الأجزاء التي طالتها النيران لم يتمكن أحد من الوصول إليها لانتشار النار فيها بسرعة كبيرة، علاوة علي انتشار الأدخنة الكثيفة التي تسببت في سحابة أعلي الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.