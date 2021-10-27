إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثي سير متفرقين بطريق بني سويف، جاء الأول إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحيط بقرية ونا القس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينما أصيب اثنين في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الزعفرانة بني سويف، وجرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحيط بقرية ونا القس

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحيط بقرية ونا القس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي للعلاج وتلقي الإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم عبد الله محمود الجندي، 33 سنة، مشرف بشركة غاز، مقيم محافظة البحيرة، مصاب كدمات وسحجات، وعزيز منصور نصار، سائق بشركة غاز، مقيم محافظة الغربية، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، وطارق أحمد عبد الخالق، 25 سنة، مهندس بشركة غاز، مقيم محافظة البحيرة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي بني سويف الزعفرانة

وفي الحاث الثاني أصيب اثنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي «الزعفرانة - بني سويف»، وجرى نقلهما لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف الجامعي، وتبين أن المصابين هما إيهاب محمد إبراهيم، 44 سنة، مقيم محافظة الشرقية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سيد راغب، 28 سنة، مقيم محافظة الشرقية، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.