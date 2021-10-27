«كهرباء القاهرة»: 10.4 مليون فاتورة دون أخطاء وحل 98% من الشكاوى الفنية

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن شركتي توزيع الكهرباء بجنوب وشمال القاهرة البالغ عدد المشتركين فيهما بالقطاعات والإدارات التابعة 10 ملايين و400 ألف، نجحتا في حل 100% من المشاكل الواردة من قبل المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي، بسبب اتخاذ القطاعات التجارية بالشركتين لعدد من الإجراءات للقضاء على مشاكل أخطاء الفواتير والقراءات غير الصحيحة في أسرع وقت لتقديم خدمة جيدة بشكل يرضي المشتركين.

مواجهه مشاكل انقطاعات التيار بسبب زيادة الأحمال

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن القطاعات الفنية بشركتي توزيع الكهرباء في جنوب وشمال القاهرة، استطاعت من خلال تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات الفنية استطاعت مواجهة مشاكل انقطاعات التيار بسبب زيادة الأحمال خلال ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الماضية وعودة التيار في أسرع وقت بنسبة حل 98%.

الشبكات والإيرادات التابعة لشركة توزيع جنوب القاهرة

وأشار المصدر إلى أن عدد المشتركين بشركة توزيع جنوب القاهرة يبلغ 5.4 مليون، منهم 4.3 مليون بقطاع شبكات الجيزة، ويضم إدارات «الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة»، لافتا إلى أن عدد المشتركين بشبكات القاهرة يبلغ 1.7 مليون، وتضم إدارات «غرب القاهرة والسيدة زينب والقلعة والمقطم والبساتين والمعادى وحلوان و15 مايو ويبلغ عدد المشتركين بها حوالي 1.7 مليون مشترك».

القطاعات التابعه لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وقال المصدر إن عدد المشتركين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يبلغ 5 ملايين مشترك، مقسمين على أربعة قطاعات بالشركة تضم «شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة» وجزء من محافظة القليوبية متمثل في «مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر - بهتيم».

واستعرض المصدر القطاعات التابعه لشركة توزيع شمال القاهرة وهي كالتالي:

- قطاع الحلمية ويضم «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة».

- قطاع شبرا ويضم «شبرا مصر- شبرا الخيمة – بهتيم - القناطر الخيرية».

- قطاع مدينة نصر ويضم «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة».

- قطاع مصر الجديدة ويضم «مصر الجديدة – السلام – العبور».

- قطاع مدينة نصر ويضم 9 إدارات وهي «العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية».

- قطاع شبرا ويضم 11 إدارة وهي «شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبدالمنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد - القناطر الخيرية».

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي «مصر الجديدة - النزهة - النهضة - العبور - أحمد عرابي – إدارة السلام».

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي «الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية - المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص - الخانكة – القلج – قرى الخانكة».