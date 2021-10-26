ضبط المتهم بقتل 3 أشخاص بالرصاص في سوهاج

كثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز، ومصرع 3 أشخاص، إثر إصابتهم بأعيرة نارية.

خلاف على أرض زراعية

وبيّنت التحريات أنّ مزارعا مقيما بذات القرية، أطلع النار على الضحايا من سلاح نارى كان بحوزته، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بذات القرية، حال وجودهم في الأرض محل النزاع.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية و100 طلقة لذات العيار)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.