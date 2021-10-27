صندوق التنمية الحضارية: سننتهي من المناطق غير الآمنة آخر 2021

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير العشوائيات» سابقا، إنه منذ تغيير اسم الصندوق زادت مهامه، بل توسعت نوعية المشروعات التي كلف بها مجلس الوزراء الصندوق في ثوبه الجديد، لتصبح مهام ومشروعات الصندوق لم تتوقف على تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فقط، بل تتطورت لتشمل مشروعات التنمية العمرانية بشكل عام.

وأوضح رئيس الصندوق، أن الخطة العاجلة التي كانت في مقدمة مهام الصندوق، هي خطة تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير سكن بديل ملائم آدمي لسكان تلك المناطق، والتي كانت تمثل 1% من العمران في مصر، بإجمالي 357 منطقة، 246 ألف وحدة سكنية.

صديق: يتم العمل حاليا بقوة للانتهاء من مشروع تطوير القاهرة التاريخية

وحاليا لم يتبقى سوى 35 منطقة عشوائية وغير آمنة، حيث تم الانتهاء من تطوير 322 منطقة عشوائية وغير آمنة، على أن يتم الانتهاء من تطوير تلك المناطق بنهاية العام الجاري 2021، وفقا لتصريحات «صديق» لـ«الوطن».

لا توقف لقطار التطوير

لم يقف قطار التطوير داخل صندوق التنمية الحضارية عند مشروع الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بل يعمل الصندوق بجانب ذلك في 3 مشروعات أخرى، بحسب رئيس الصندوق: «نعمل حاليا في 3 مشروعات، وهم مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مبادرة تطوير عواصم المدن والمحافظات، ومشروع تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية».

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية إلى أنه يتم العمل حاليا بقوة للانتهاء من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بجانب العمل في المشروعين الآخرين، لكونهم على المدى المتوسط.