ضبط متهم بتزوير إيصالات أمانة باسم مدير شركة في الجيزة

تلقت إدارة الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بلاغا من مدير وشريك إحدى الشركات، يفيد بأنّ أحد الأشخاص زوّر إيصالات أمانة منسوبة للشاكي، واستخدمها لرفع دعاوى قضائية ضده والحصول بموجبها على أحكام قضائية.

التحريات في الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، تبيّن صحة الواقعة، وأسفرت الجهود عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه نظرا لوجود خلافات مالية بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.