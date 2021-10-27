ضبط 5 تجار مخدرات في العبور وأسيوط بـ«حشيش وآيس» قيمتها 3 ملايين جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، القبض على تشكيل عصابي مكونمن تاجري مخدرات في العبور بالقليوبية، وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش.

كما تمّ ضبط تشكيل عصابي آخر ضم 3 أشخاص في القوصية بأسيوط، وبحوزتهم كمية من مخدر «الآيس»، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.