«مياه عين شمس» تحصل على شهادة الإدارة الفنية ونظم حديثة لإدارة الشبكات

اجتازت محطة مياه عين شمس وجهاز التسريب جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الإلكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة.

ومن جانبه، وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن،

أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي - في بيان اليوم - إلى أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

تأهيل فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية

ومن جابنه، أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن الشركة مستمرة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه التابعة لها للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصًا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.

تطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن محطة مياه عين شمس وجهاز التسريب اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية.

تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن شبكة مياه عين شمس تخدم قطاع عريض من سكان مناطق عين شمس والمطرية وجسر السويس وتتمثل خدماتها فى تنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق بالإضافة لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.