أبعدته الحرب عن كرة القدم.. سبعيني يستعرض مهاراته مع الساحرة المستديرة

نشأ على الطبيعة وتحدى قوانينها وكسر قواعد المنطق، حافظ على صحته فحافظت عليه، مارس كرة القدم بشوارع الغردقة بـ «الكرة الشراب» شابًا وتبارى بها في عقده الثامن، حتى بات يشبهونه بعمالقة الساحرة المستديرة «رونالدو وميسي ورونالدينيو».

محمد ربيع الملقب بـ «أبو ربيع» - البالغ من العمر 75 عامًا - لا يزال يمارس هوايته المفضلة ويداعب الكرة بمهاراته الساحرة، متحديًا الشباب، بعبارة «الشباب شباب القلب».

يستعرض مهاراته في العقد الثامن من عمره

يواصل «أبو ربيع» - رغم مروره بالعقد الثامن - ممارسة لعب كرة القدم، مستعرضًا مهاراته ليتحدى بها الشباب.

يحكي «أبو ربيع» في حديثه مع «الوطن» أنه يمتلك مهارات كرة القدم منذ الصغر ويمارس اللعبة منذ طفولته في نادي الغردقة الرياضي - أقدم نادي في الغردقة تم إنشاءه على يد الإنجليز الذين كانوا يعملوا في شركات البترول عام 1918، لمع حلمه في مخيلته بأن يلعب لأحد الأندية الشهيرة ويحترف كرة القدم، إذ كان يستعرض الكرة على رأسه أكثر من 200 مرة.

أوقفته الحرب عن ممارسة كرة القدم

ويضيف «عم ربيع» أنه لسوء حظه توقف عن لعب كرة القدم بسبب حرب 196‪7 التي أبعدته عن حلمه، لكن مهاراته لم تنقطع، مؤكدًا أنه يتدرب بصفة منتظمة للحفاظ على لياقته.

وعن اللاعبين الحاليين، يقول «عم ربيع» أنهم أكثر حظًا الآن.

ويواصل «أبو ربيع» في تصريحاته مع «الوطن» أن صاحب بصمة مستمرة، حيث تتم الاستعانة به في دورات كرة القدم أو المناسبات الرياضية في الغردقة، من خلال تخصيص فقرة لاستعراض مهاراته في كرة القدم كنوع من أنواع الدعاية الرياضية .

ومن خلال صفحات الوطن، وجه «أبو ربيع» نصيحة للشباب مطالبًا بالحفاظ على الصحة، قائلًا: «لا بد من ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والاقتداء بنجم مصر وليفربول الإنجليزي الدولي محمد صلاح»، معتبرًا إياه سفيرًا فوق العادة لمصر.