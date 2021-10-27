رئيس «دينية الشيوخ» يطالب بتدشين مركز للتعليم الإلكتروني

طالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بإنشاء كيان باسم «التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي للمنظومة التعليمية» بجامعة الأزهر.

مشاركة فريق في جامعة «هارفارد»

وقال «عامر»، خلال كلمته في مجلس جامعة الأزهر، بدعوة تلقاها احتفالًا بعقد المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى: «قبل أيام قليلة مضت احتفلنا بالدكتور هيثم المراكبي فرحًا بما أنتجه من بحث متميز بمشاركة فريق في جامعة هارفارد، ومن القسم نفسه، وهو نظام كلية الهندسة بنين بالقاهرة، حيث نجح فريق بمشاركة علماء من جامعتي عين شمس وبنها وبمنحة مقدمة من وزارة الاتصالات، في تنفيذ منصة التعليم الإلكترونية التكيفية الذكية إيديو إيدج، ونحن الآن نواكب الجمهورية الجديدة».

وتابع أنَّ الفريق الذي نفذ منصة التعليم الإلكترونية التكيفية الذكية «إيديو إيدج»، أعلن استعداده لتصميم وتطبيق منظومة إدارة التعليم الإلكتروني بجامعة الأزهر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وإتاحة المنصة للجامعة مجانًا، داعيًا إلى التواصل مع الفريق والاستفادة منه عبر الدكتور طارق شهاب الدين.

معالجة قضايا الواقع المتسارع

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إنَّه توجد حاجة ملحة لإحياء التراث من خلال إنشاء ما يمكن أن نسميه «كرسي إحياء التراث» يهدف إلى قراءة أمهات الكتب في مختلف العلوم التي تُعنى بها جامعة الأزهر في مختلف القطاعات، والانطلاق منها نحو خدمة الواقع المعيش، وبيان تجليات هذه العلوم على الواقع، الوقوف على أصول العلوم وضوابطها ومناهجها لنستفيد منها في معالجة قضايا الواقع المتسارع.

وتابع «عامر»: «علينا أن نطرق كل المجالات التي تواكب الحياة المعاصرة والمتسارعة للوقوف على على ما يتوافق مع هويتنا ونبني عليه ونستفيد منه، وهذا يؤسس لمنهج التفكير النقدي والعقلية الفارقة».

واختتم تصريحاته بقوله: «هذه الاقتراحات والآمال ما هي إلا تعبير عن حوارٍ أجريته مع مجموعة من شباب أعضاء هيئة التدريس بجامعتنا الحبيبة، حفظ الله مصر شعبًا عظيما وقيادة حكيمة وحكومة مخلصة ناجزة».