مؤتمر صحفي موسع لوزير التموين للإعلان عن بعض المستجدات.. اليوم

يعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عدد من المستجدات التي تخص ملفات الوزارة.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص دعوتها للمؤتمر الصحفي، إنه سيعقد بديوان عام الوزارة، في قاعة الاجتماعات الكبرى، الساعة العاشرة والنصف صباحا.

استعدادات وزارة التموين لصرف مقررات نوفمبر

في سياق آخر، تستعد وزارة التموين حاليا، لصرف مقررات وحصص التموين الخاصة بشهر نوفمبر، بداية من الاثنين، الأول من الشهر المذكور، وحتى نهايته.

ويضح 1500 مخزن جملة، تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع الوزارة، حاليا آلاف الأطنان من السلع إلى منافذ البدالين التموينيين، ومشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

مواعيد صرف التموين كل شهر

وتعطي وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرصة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني أصحاب البطاقات التموينية، في صرف حصص ومقررات التموين بداية من أول الشهر حتى نهايته؛ إذ يحق للمواطن أن يحصل عليه في أي يوم خلال الشهر، سواء في بدايته أو منتصفه أو أواخره.

ميكنة خدمات وزارة التموين

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقع أمس الأول، برتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بشأن تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية نحو منظومة التحول الرقمي.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتفعيل وتطبيق منظومة التحول الرقمي والاهتمام بالتطوير، والتحديث للمنظومة الإلكترونية بالدولة؛ إذ وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل المنظومة الرقمية للقطاعات والهيئات والشركات التابعة لها كافة.