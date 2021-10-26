5 أيام مهلة أخيرة لصرف مقررات تموين أكتوبر.. حتى لا يسقط عنك الدعم

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمام المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني أصحاب البطاقات التموينية، فرصة صرف حصص ومقررات التموين بداية من أول الشهر حتى نهايته، حيث يحق للمواطن أن يصرف التموين في أي يوم من الشهر سواء في بداية الشهر أو منتصفه أو حتى اليوم الأخير من الشهر نفسه.

متى يسقط التموين الشهري عن صاحب البطاقة التموينية؟

في حين تسقط حصة البطاقة التموينية التي لم تصرف التموين على مدار الشهر، خاصة مع بدء صرف تموين الشهر التالي، فهنا يسقط حق البطاقة التموينية عن صرف التموين للشهر الذي لم يستخدم فيه صاحب البطاقة التموينية ماكينة صرف التموين لدى منفذ البدال التمويني.

مواعيد صرف التموين الشهري المقرر لبطاقات التموين

وبمجرد أن يبدأ صرف تموين الشهر التالي، بداية من يوم 1 من كل شهر جديد، لا يمكن لماكينة صرف التموين أن تصرف تموين الشهر السابق للبطاقة التموينية التي لم تصرف التموين، وبالتالي فإنَّه على أصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من صرف التموين شهريا بداية من يوم 1 حتى يوم 30 من الشهر نفسه، طبقًا لمصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حصة البطاقات التموينية شهريا من السلع المدعمة من الحكومة

تختلف حصة كل بطاقة تموينية عن أخرى بحسب عدد أفراد البطاقة التموينية، حيث تخصص الحكومة 50 جنيهًا شهريًا هو قيمة دعم الفرد في التموين، ويستطيع الفرد من خلال هذا المبلغ الحصول على السلع التمويينة الأساسية المدعمة وهي (الزيت – السكر – الأرز) في حين يشتري ما يحتاجه اختياريا من باقي السلع الأخرى التي توفرها الوزارة في منافذ صرف السلع لدى البدالين التموينيين أو منافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية.

حصة بطاقة التموين لـ4 أفراد.. 200 جنيه شهريًا

2 كيس أرز.

8 أكياس سكر بحد أقصى أو بحسب احتياج البطاقة من السكر.

4 زجاجات زيت بحد أقصى.

شراء سلع اختيارية لصاحب البطاقة بباقي مبلغ الدعم.

حصة بطاقة التموين 3 أفراد.. 150 جنيهًا شهريًا

كيس أرز.

6 أكياس سكر بحد أقصى أو بحسب احتياج البطاقة من السكر.

3 زجاجات زيت.

شراء سلع اختيارية لصاحب البطاقة بباقي مبلغ الدعم.

حصة بطاقة التموين لفردين فقط.. 100 جنيه شهريًا

كيس أرز.

2 زجاجة زيت.

4 أكياس سكر بحد أقصى أو بحسب احتياج البطاقة من السكر.

شراء سلع اختيارية لصاحب البطاقة بباقي مبلغ الدعم.

حصة بطاقة التموين لفرد واحد فقط.. 50 جنيها شهريا

كيس أرز.

زجاجة زيت.

2 كيس سكر بحد أقصى أو بحسب احتياج الفرد من السكر.

شراء سلع اختيارية لصاحب البطاقة بباقي مبلغ الدعم.

ومن المقرر، أنَّ تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف تموين شهر نوفمبر والذي يبدأ يوم الاثنين، من الأسبوع المقبل، ويستمر صرف حتى يوم 30 نوفمبر والذي سيوافق يوم الثلاثاء.