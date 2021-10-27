«الطرق والكباري» تواجه الأمطار والسيول بـ34 فرقة طوارئ وإغاثة

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، وضع خطة شاملة لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها تزامنا مع قرب بداية فصل الشتاء، لمنع حدوث أي أزمات على الطرق الرئيسية السريعة بسبب تراكم المياه بفعل الأمطار، موضحا أن الهيئة جهزت جميع معدات شفط المياه، حتى تكون جاهزة في أي وقت، حال تراكم المياه على الطرق السريعة، لمنع الزحام أو وقوع حوادث.

خطة شاملة لمواجهة الأمطار والسيول

وقال رئيس هيئة الطرق والكباري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة جاهزة تماما للتعامل الفوري مع الأمطار أو السيول حال حدوثها، مؤكدا الانتهاء من صيانة مخرات السيول على الطرق الرئيسية منذ ما يقرب من شهرين، وأن الهيئة لديها القدرة على التصدي لأى أزمات تحدث بفعل الأمطار.

«مصطفى»: لدينا قدرة على مواجهة أي أزمات ناتجة عن الأمطار والسيول

وأوضح رئيس الطرق والكباري، أن الهيئة جهزت غرفة عمليات مركزية تكون متصلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمعرفة المناطق المتضررة من تساقط الأمطار وحدوث السيول، للتدخل السريع، لمنع حدوث أي أزمات.

وترصد «الوطن»، خطة هيئة الطرق والكباري، لمواجهة الأمطار والسيول، كالتالي:

1- تخصيص 20 فرقة إغاثة في العديد من المناطق، خاصة المدن الساحلية، لحماية المواطنين.

2- تشكيل 14 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر، لمعرفة الأماكن المتضررة من جراء الأمطار والسيول.

3- تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية.

4- فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

5- تشكيل فرق لصيانة مخرات السيول في المحافظات، للتعامل مع أى سيول قد تحدث لمنع حدوث كوارث.

6- تجهيز معدات الكسح وشفط المياه، لمنع غلق الطرق الرئيسية.

7- تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة الموجودة بمناطق الجمهورية حال سقوط السيول.

8- رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق حال إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.

9- إصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار على الطرق الرئيسية.