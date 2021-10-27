توزيع كتب الصف الرابع الابتدائي العلوم والرياضيات الأسبوع المقبل

يبحث الكثير من أولياء الأمور، عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد توزيع كتب الصف الرابع الابتدائي العلوم والرياضيات، على طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والرسمية المتميزة، بعد مرور 3 أسابيع من العام الدراسي الحالي الذي بدأ 9 أكتوبر الماضي.

توزيع كتب الصف الرابع الابتدائي العلوم والرياضيات على مليوني طالب

وقالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إنّه سيتم توزيع كتب الصف الرابع الابتدائي العلوم والرياضيات، على الطلاب في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة الأحد المقبل.

وأكدت مديرة مركز تطوير المناهج، توزيع كتب الصف الرابع الابتدائي للمدارس، عدا كتب العلوم والرياضيات، متابعة: «لدينا مليونين و600 ألف طالب، في الصف الرابع الإبتدائي، وبالتالي نطبع عددا هائلا».

توزيع كتب الصف الرابع الابتدائي العلوم بنسبة 49%

وتابعت الدكتور نوال شلبي، أنّه جرى تسليم 84% من كتب الرياضيات باللغة العربية، والانتهاء من تسليم جميع كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتسليم 49% من كتب العلوم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مناهج الصف الرابع الابتدائي تهتم بتنمية مهارات الطلاب وتنمي الفهم لديهم، مشيرا إلى أنّ منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، يهدف لقياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي.

مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديد

وترصد السطور التالية منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022 يشمل المواد الآتية:

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة الرياضيات.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الموسيقية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة المهارات المهنية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة التربية الدينية «الإسلامية أو المسيحية».

- مادة التربية الفنية.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.