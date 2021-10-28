حظك اليوم برج العقرب الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بشخصيته القوية والمسيطرة، كما أنه غيور بشكل كبير على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين بصدق واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.