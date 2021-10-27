«الوزراء»: الزراعة تعزز تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعي.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك بعنوان «وزارة الزراعة تعزز تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعي»، يسلط فيه الضوء على أبرز نتائج جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوطين استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل وصول خدمات الوزارة للفلاحين والعاملين بقطاع الزراعة المصري.

تطبيقات الزراعة لتسهيل وصول الخدمات للعاملين بالقطاع

ونتج عن تلك الجهود إطلاق عدة تطبيقات بالتعاون مع الشركات المتخصصة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مثل تطبيق هدهد، ومنصة شاري، وتطبيق أجري مصر.