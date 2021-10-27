أماكن سقوط الأمطار غدا.. متوسطة ورعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وكذلك أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقسا حارا أثناء ساعات النهار، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، فيما يكون لطيفا ليلًا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخر الليل وأثناء ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسرعان ما تتلاشى في الثامنة صباحًا مع سطوع أشعة الشمس، وتكون غير مؤثرة على حركة المرور والطرق.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة، على عدد من المناطق وهي السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين».

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 32 19

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 19

السلوم 26 14

سيوة 28 17

بورسعيد 31 20

دمياط 30 20

الزقازيق 30 19

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 32 18

نخل 28 10

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 34 16

بني سويف 34 16

المنيا 35 17

أسيوط 35 18

سوهاج 34 17

قنا 34 17

الأقصر 36 17

أسوان 36 19

إدفو 36 19

أبو سمبل 36 19

الوادي الجديد 37 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19.