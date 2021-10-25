إزالة 502 حالة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 15 حالة تعد على مساحة 750 متر ارض تابعة لولاية الري

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه وبحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، فقد تم إزالة 15 حالة تعد على مساحة 750 متر أرض تابعة لولاية الري اليوم، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى اليوم، إلى 502حالة، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مواعيد تنفيذ حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، وقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمير الشهر المقبل.