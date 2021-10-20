إزالة 22 حالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر

أعلنت رئاسة مركز ومدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، بقيادة العميد علاء عبد الجابر، عن تنفيذ عدة حملات أسفرت عن إزالة 17 حالة تعديات على أملاك الدولة التابعة لولاية الري، على مساحة 2450 متراً مربعاً، وبالإضافة إلى حالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 1400 متر مربع.

جاءت هذه الحملات في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لجميع رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الموجة رقم 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تقضي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، وضرورة التصدي بكل قوة لجميع حالات التعديات على أراضي الدولة.

إزالة 4 حالات تعديات بمركز أرمنت

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أرمنت، بقيادة العميد عبد الله عاشور، جنوب محافظة الأقصر، حملة استهدفت تنفيذ إزالة عدد 4 مخالفات تعديات على أرض زراعية بمساحة 575 متراً مربعاً، بدائرة المركز.

وشنت رئاسة مركز ومدينة البياضية، بقيادة وكيل الوزارة العميد محمد صحصاح، حملة لإيقاف أعمال صب أعمدة وقواعد خرسانية فى قطعة أرض زراعية، بدون ترخيص بمساحة قيراط تقريباً، بدائرة مركز البياضية شرق محافظة الأقصر.

تنفيذ إزالات على مساحة 3 قراريط

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة الزينية، شمال محافظة الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهواري، فضلاً عن التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، بقرار إزالة فى المهد عبارة عن حالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط، داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية «الصعايدة».