إخماد حريق بقرية «الدلاتون» بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في أمام المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الدلاتون بالطريق السريع بين مركزي شبين الكوم وقويسنا، دون وجود خسائر في الأرواح، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

إخطار بالسيطرة على الحريق

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بالسيطرة على حريق نشب أمام مدرسة قرية الدلاتون بدائرة المركز، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة شبين الكوم: لا خسائر في الأرواح نتيجة الحريق

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أنه فور وصول البلاغ بالحريق انتقل مسؤولي الوحدة المحلية بقرية اصطباري وإبلاغ العمليات واستدعاء المطافي، وتمت السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح، وشددت مروة زهران رئيس مركز شبين الكوم، على ضرورة التعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، والتواجد فورا على أرض الواقع لمواجهة أي مشكلات.

إزالة «مكمورة» في حملة بحضور الشرطة في شبين الكوم

على صعيد مختلف، نفذت الوحدة المحلية بشبين الكوم، إزالة لمكمورة في وجود الشرطة وقسم الإزالات بالمجلس والقسم الفني بالوحدة المحلية بالمصيلحة، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتعليمات المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، وبحضور فتحي شلبي نائب رئيس المركز والمدينة.