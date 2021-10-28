إصابة 4 في انقلاب ميكروباص بزراعي بني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف ببا، قرب قريتي الوقف وطنسا بني مالو، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بحادث انقلاب ميكروباص بزراعي ببا

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف ببا، قرب قريتي الوقف وطنسا بني مالو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته ورفع آثاره.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «عيد عبد اللطيف محمود، 37 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، مقيم مركز سمسطا، وابنته أروى عيد عبداللطيف، 12 سنة، مصابة اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومحمد عويس إبراهيم، 29 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالذراع الأيسر، و مروى محمد محمد، 17 سنة، مصابة جروح و كدمات متفرقة»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.