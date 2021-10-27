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اشتعال النيران بجوار شريط السكك الحديدية في المنوفية

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب

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إبراهيم الديهي
12:03 ص | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

نشب حريق بجوار شريط السكك الحديدية، في قرية «كفر طبلوها» التابعة لمركز تلا محافظة المنوفية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بعد ارتفاع السنة اللهب أثناء مرور القطارات طريق «منوف طنطا».

وأكد عدد من شهود العيان، في تصريحات خاصة ل «الوطن»، أن أهالي المنطقة المتواجد بها الحريق فوجئوا بارتفاع ألسنة اللهب واشتعال الحريق بجوار شريط السكك الحديدية في «البوص والأعشاب» الملاصقة لشريط السكك الحديدية.

وأضاف شهود العيان، في تصريحات خاصة ل «الوطن»، أن تهم إبلاغ مركز شرطة تلا، وعلي الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء السيطرة على الحريق الذي نشب في المنطقة المتاخمة لشريط السكك الحديدية بقرية كفر طبلوها.

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