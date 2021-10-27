محافظ المنوفية يصرف مساعدات مالية لأسرة الطفلة «سما»

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، عددا من أهالي مركز ومدينة تلا لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، وذلك عقب لقائهم أمس في جولته الميدانية بمدينة تلا لمتابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع.

توفير كشك ومواد غذائية وشنط مدرسية

وخلال حديثه معهم واستماعه لتفاصيل حالتهم الصحية وظروفهم المعيشية، وجه محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم، بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية وشنط مدرسية تساعدهم على متطلبات حياتهم نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة، كما وجه بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطنة مطلقة وتعول طفلة وليس لها مصدر رزق، كما وجه بإنشاء كشك جديد بديل عن الكشك القديم الذي تم إزالته ضمن أعمال التطوير بشارع الثورة لمواطنة تعول 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، كمصدر رزق ثابت لها.

لقاء أسرة الطفلة سما

وفي ذات السياق، التقى محافظ المنوفية بأسرة الطفلة «سما» التي لقيت مصرعها بمحطة مياه السادات، وأمر بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية وشنط مدرسية لأسرة الطفلة تساعدهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص عزاءه في وفاة الطفلة، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الطفلة في واسع رحمته، مؤكداً أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع فئات المجتمع المنوفي.