سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية.. هل تحرك؟

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2021، مستويات هادئة بمستهل التعاملات، وذلك بأغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب المعلن أمس الأربعاء من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات.

وأحد أهم محددات سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية، الوفرة الدولارية وتدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتصدير للخارج وممرات الملاحة العالمية.

وتنقل «الوطن» لقرائها أسعار الدولار اليوم داخل عدد من البنوك الرئيسية للمهتمين بسوق النقد وسعر صرف العملات، كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

يعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبمستهل التعاملات في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، يتداول سعر الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك القاهرة، سعر العملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في شركات الصرافة

استقرت أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء لـ«الدولار في مصر»

سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر شراء داخل 3 بنوك محلية؛ البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، عند 15.68 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ«الدولار في مصر»

وفي المقابل، بلغ أقل سعر شراء دولار اليوم أمام الجنيه، بفروع أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي وبنك مصر، عند 15.64 جنيه.